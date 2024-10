Males, parla l’ex Inter: «Per me partita speciale! Sono orgoglioso»

Darian Males, ex dell’Inter e attualmente calciatore degli Young Boys, ha parlato ai microfoni del club svizzero. Tema, naturalmente, la partita di domani in UEFA Champions League. Che ha decisamente un sapore speciale per l’ex nerazzurro.

PARTITA SPECIALE – Nel 2020 Darian Males passa dal Lucerna, in Svizzera, all’Inter. Poi il trasferimento al Genoa e i prestiti al Basilea, dove non riesce a convincere i nerazzurri a riscattarlo. Questo il percorso del giocatore svizzero, che veste ora la casacca degli Young Boys. E quella di domani, valevole per la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League, non può che essere una partita dal sapore speciale per lui. Ed è proprio per questo che il club di Berna ha deciso di intervistare proprio lui alla vigilia della sfida contro i nerazzurri in programma alle 21 di domani.

Darian Males sfida il suo passato in Young Boys-Inter: le parole dell’ex nerazzurro

ORGOGLIO – Darian Males non porta rancore verso l’Inter. Anzi, sottolinea più volte con le sue parole di quanto sia orgoglioso di aver potuto vestire – anche se solo per pochissimo – la maglia nerazzurra. Queste le sue parole: «Arriviamo da una vittoria importante (contro il Lucerna lo scorso sabato, ndr) dopo l’arrivo del nuovo tecnico e dopo due settimane di pausa per le nazionali. La vittoria è la cosa più importante. Ora ci aspetta una partita difficile. L’Inter due anni fa ha fatto la finale della Champions League e parliamo di una delle squadre più forti del mondo. Non è facile, è chiaro che non siamo i favoriti, ma nel calcio non c’è nulla di impossibile. Non vedo l’ora perché da giovanissimo sono andato proprio all’Inter e per me è stato un momento di grande orgoglio. Il progetto nerazzurro mi aveva convinto. Un ritorno a Milano? Sono ancora all’inizio della mia carriera, mai dire mai».