Maldini: «Milan non perfetto ma nemmeno le altre! Nessuna dominatrice»

Maldini ha parlato ai microfoni di sportmediaset.it prima del fischio d’inizio di Milan-Inter, sfida valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni

NESSUNA DOMINATRICE – Paolo Maldini parla così ai microfoni di sportmediaset.it prima del fischio d’inizio di Milan-Inter: «Le bandierine per l’Ucraina? Sono manifestazioni simboliche ma che per noi hanno un senso enorme. Avere una guerra in Europa nel 2022 è una cosa terribile e che nessuno poteva aspettarsi. Dimostriamo vicinanza al popolo ucraino con questi gesti simbolici ma importanti per noi. Cosa ho detto ai giocatori? Io non parlo tanto alla squadra, il mio ruolo è un altro. Quando ci si avvicina a una partita così c’è una tensione quasi naturale ma è l’allenatore che stempera gli animi. Sono partite emotivamente impegnative. Ibrahimovic? Lui è un vincente e quindi è giusto che dica quello, magari riusciremo a vincere quest’anno ma questo non significa che non possa avere un futuro con noi. Ora sta pensando a tornare a disposizione. Non abbiamo vinto le ultime due partite, però abbiamo un ruolino di marcia super, miriamo a fare meglio dell’anno scorso. La verità è che abbiamo dei difetti ma anche le altre, siamo lì a lottare per lo scudetto perché non c’è una squadra dominatrice. Quale reparto vorrei migliorare? Penso che noi siamo competitivi in tanti reparti, ora abbiamo fuori Kjaer e Ibrahimovic ed è una cosa che stiamo probabilmente soffrendo perché l’esperienza è fondamentale in certe partite. In linea generale il nostro girone di Champions League ha detto che dobbiamo migliorare tutto per essere competitivi. Kessié-Barcellona? È un giocatore in scadenza, con noi l’accordo non c’è ed è normale escano voci. La linea è quella dettata dalla proprietà e da questo non ci scosteremo sicuramente».