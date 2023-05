Maldini: «Milan e Inter come vent’anni fa. Grande segnale dal calcio italiano!»

Maldini interviene a pochissimo dal fischio d’inizio di Milan-Inter su Prime Video. Di seguito le dichiarazioni del direttore dell’area tecnica rossonera sulla semifinale d’andata di Champions League.

SOGNARE – Paolo Maldini rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video prima del fischio d’inizio di Milan-Inter: «Al di là dell’emozione di essere qua, credo che Milan e Inter, che si giocano questa partita come fu vent’anni fa, è una grande cosa per il calcio italiano. Sono due squadre che hanno qualità. Il Napoli, una delle migliori quest’anno, è stato eliminato dal Milan. È un grande segnale dal calcio italiano. Sognare non costa nulla e molte volte attraverso i sogni ottieni i risultati perché se ti accontenti non riesci mai a dare quanto devi. Bisogna essere anche pratici però, perché i sogni non bastano. Non siamo ancora pronti per rimanere a questo livello però questo club e questa città sono speciali. Bisogna cogliere il momento perché se lo lasciassimo scappare senza provare a raggiungere il gradino più alto sarebbe un vero peccato».