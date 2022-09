Maldini: «Milan costruito non per sparire dopo un anno! De Ketelaere…»

Maldini ha parlato prima del fischio d’inizio di Milan-Inter, derby valevole per la quinta giornata di Serie A in programma alle ore 18.00. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

COSTRUZIONE – Paolo Maldini parla così prima del fischio d’inizio di Milan-Inter: «La scorsa stagione è stata trionfale e ci siamo goduti quello che abbiamo costruito, naturalmente la costruzione di questa squadra non era mirata a un anno in cui davamo tutto e poi saremmo spariti. Cerchiamo di mantenere questo livello cercando addirittura di innalzare gli obiettivi. La nuova proprietà? La prima sensazione parlando con loro è che credono nella continuità del nostro progetto, sicuramente continueranno a farlo. Il progetto continuerà ad essere visto come un progetto sostenibile, senza grossi debiti e facendo ciò che si può fare. Penso sia logico per chi gestisce un’azienda in generale, non vedo perché non debba valere nel calcio. De Ketelaere titolare? È un ragazzo che ha avuto già esperienze in Champions League, è un ragazzo di classe e che sembra adatto ai grandi palcoscenici. Il mister avrà fatto tutti questi calcoli ed è dunque titolare oggi».