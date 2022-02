Maldini: «Kessié trequartista darà equilibrio! Ibrahimovic mai un peso»

Maldini prima di Inter-Milan, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN ha parlato del derby di oggi e delle scelte di Pioli, come quella di Kessié trequartista.

CAMBIO TATTICO – Maldini prima di Inter-Milan, su DAZN ha parlato così: «Le prime ore prima del derby nella prima fase della mia carriera la vivevo in maniera angosciante, poi un po’ meno. Rito scaramantici? Ho fatto di tutto, ora non esistono più (ride, ndr). C’è stato un calo fisico da parte di qualcuno, Rebic è stato fuori praticamente due mesi. Ogni giocatore ha caratteristiche diverse, Kessié trequartista darà equilibrio, inserimento e anche qualche gol. Io credo che un allenatore faccia la formazione pensando a come determinare poi i cambi. Molte volte quando metti quelli che possono cambiare la partita subito, poi puoi trovarti senza soluzioni a partita in corso».

FUTURO ZLATAN – Maldini parla anche del futuro di Zlatan Ibrahimovic: «Futuro Ibrahimovic? Con Zlatan c’è un discorso aperto perché lui è una persona molto indipendente e sa qual è la sua situazione, se non dovesse sentirsi in grado di andare avanti sarà lui a dirlo. C’è un rapporto molto bello con lui, non sarà mai un perso per questa squadra».