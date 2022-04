Maldini: «Inter e Milan valori simili! Partita che conta a livello mentale»

Maldini ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d’inizio di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni

VALORI SIMILI – Paolo Maldini parla così ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d’inizio di Inter-Milan: «Come si affronta questa semifinale? Credo con serenità perché è una semifinale con valori molto simili tra le due squadre, lo dimostra il campionato e i tre derby giocati finora. Quindi credo che la squadra più serena e in forma potrà avere accesso alla finale. Io credo che le statistiche vadano bene nella loro totalità, non abbiamo il problema del gol e quando è successo abbiamo avuto una stabilità difensiva di alto livello. Quello che cerca l’allenatore è l’equilibrio in campo e lo abbiamo sempre avuto. Le voci sulla cessione? Curiosità sicuramente ma abbiamo troppe cose a cui pensare avendo il campionato e speriamo la Coppa Italia. La differenza tra vincere e non vincere è enorme e molti di questi giocatori non l’hanno ancora sperimentata, quindi credo sia logico concentrarsi esclusivamente sul campo. Quanto conta questa partita? Lo è anche a livello di umore, di forza, di superiorità rispetto all’altra squadra visto che siamo noi con il Napoli a contenderci lo scudetto. A livello morale sarebbe importantissimo ma questo non significa che una delle due mollerà, ma a livello mentale potrebbe contare tanto».