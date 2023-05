Maldini si arrende: «Nelle ultime 4 con l’Inter non c’è stata partita!»

Maldini si è espresso su Mediaset dopo Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Il dirigente rossonero si è arreso allo strapotere nerazzurro

ELIMINATI − Maldini così dopo il derby di ritorno fra Inter e Milan: «Abbiamo il dovere di qualificarci tra le prime 4. Ma arrivare in semifinale è già qualcosa di importante. Con l’Inter può bruciare, ma dobbiamo essere onesti: nessuno se lo aspettava. Nelle ultime 4 partite non c’è stata gara, questa giocata un pochino meglio. Ci da fastidio, non capiamo le nostre contromisure. Altre motivazioni facciamo fatica a trovarle. Leao? Siamo ai dettagli, questione di piccolissime cose».

BILANCIO − Maldini sulla stagione del Milan: «Se riuscissimo ad andare in Champions League il voto sarebbe 8. Il nostro è un percorso iniziato 4 anni fa, che ha portato tanti risultati sportivi, una base giovane e forte. Se riuscissimo a fare bene in queste ultime tre partite sarebbe una grande stagione. Al Milan non è consentito avere la pancia piena, ma essere tornati in semifinale di Champions League è una cosa da sfruttare per crescere».