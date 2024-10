Maksimovic dopo Inter-Stella Rossa: «Sogno! San Siro? No paura»

Andrija Maksimovic, baby centrocampista del 2007, ha giocato con personalità a San Siro contro l’Inter con la maglia della Stella Rossa. Le sue parole.

SOGNO AVVERATO – Il baby talento del 2007 Maksimovic ha parlato al termine della partita tra Inter e Stella Rossa. Più che delusione traspare grande emozione: «Il mio sogno si è avverato giocando in Champions League con la Stella Rossa, ma mi dispiace non aver conquistato punti in una trasferta difficile. Ringrazio il tecnico Milojević per la fiducia, il suo sostegno e i suoi consigli significano molto per me. Non avevo paura del palcoscenico, ero rilassato e spero di aver soddisfatto tutti i requisiti. Sono sicuro che ne usciremo ancora più forti. I tifosi ci sono mancati. Ci siamo incontrati ieri davanti all’hotel, grazie per questo. Spero che domenica verranno a sostenerci contro l’IMT Belgrado».