Makengo: «Ci manca la vittoria. Oggi vogliamo fare punti contro l’Inter

Makengo, centrocampista dell’Udinese, ha parlato nel prepartita di Inter-Udinese ai microfoni di Sky Sport. Il giocatore ha risposto alle domande sulla gara contro i nerazzurri

INTER-UDINESE − Le parole del centrocampista friulano Makengo prima del fischio d’inizio: «Manca tanto la vittoria, siamo nella direzione giusta ma dobbiamo ancora migliorare ed essere concentrati per 95′. Siamo qua per fare punti, non devi subire l’Inter e non dobbiamo aspettare. Siamo qui per fare punti»