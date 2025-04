Maignan: «Non pensavamo di battere 0-3 l’Inter! Stagione difficile»

Maignan non è contento della stagione del Milan, nonostante la vittoria contro l’Inter nel derby e la qualificazione in finale di Coppa Italia. Le sue parole in conferenza stampa.

CONFERENZA STAMPA MAIGNAN POST PARTITA INTER-MILAN

C’è tanta voglia di rivalsa per le critiche che avete ricevuto.

No. Non cambia nulla: siamo in finale di Coppa Italia, è un altro trofeo che possiamo giocarci. A prescindere da questo risultato è una stagione molto difficile, perché non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi in Champions League e campionato. Dobbiamo pensare positivo solo perché abbiamo vinto e siamo in finale di coppa.

Cosa avete detto nell’intervallo?

Quello che si dice nello spogliatoio deve rimanere dentro. Però semplice: dovevamo continuare a spingere ed essere squadra quando avevamo palla, cercando di fare un altro gol. Nell’ultima partita avevamo fatto un solo gol e loro avevano pareggiato alla fine, sia in campionato sia in coppa: non volevamo rivivere questa situazione.

Stupiti da Jovic?

No. Sappiamo che è forte, che è un grande numero 9 quando lo cerchiamo fra le linee e soprattutto quando lo troviamo in area di rigore. Non siamo sorpresi da questa prestazione ma siamo molto contenti per lui, ha lavorato tanto per essere dentro la squadra.

Maignan, avete pensato al fatto di essere in Supercoppa Italiana e poter difendere il titolo?

No, perché pensavamo al momento. L’obiettivo era giocare questa partita e vincere, adesso siamo in finale e quando arriverà dovremo pensare a giocare ogni minuto. Questo prima di pensare ad altre cose.

Te l’aspettavi così questa vittoria?

Dico la verità: non pensavo di vincere 0-3 contro l’Inter stasera. Ma eravamo fiduciosi di poter fare una buona partita: quest’anno abbiamo dimostrato di poterlo fare. In ogni momento, quando ci hanno messi sotto, siamo riusciti a rialzare la testa.

Maignan, hai messo il marchio con la parata su de Vrij.

Non certo qualcosa di personale, ma se devo mettere una griffe per aiutare la squadra non dico di no.