Maignan: «Milan, vittoria importante. Giocato con l’Inter come fosse una finale»

Finale amaro a San Siro per l’Inter, dopo il tris del Milan incassato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Così Mike Maignan commenta dopo l’obiettivo centrato dai suoi.

COME UNA FINALE – Mike Maignan, intercettato da Mediaset al termine di Inter-Milan, dichiara: «Sapevamo che questa partita era molto molto importante per la nostra stagione perché purtroppo in campionato e Champions League non avevamo fatto bene. Abbiamo giocato questa partita come una finale, prima della finale. Come vedo la difesa a tre scelta da Conceicao? Io vedo tutto bene, tutto quello che il mister mette sul campo. Dobbiamo essere concentrati anche se giochiamo col 4-4-2. Con ogni sistema di gioco dobbiamo mettere tutto sul campo per fare bene».