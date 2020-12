Magnani: “Verona-Inter, sconfitta? A testa alta nonostante l’emergenza”

Hellas Verona

Magnani, difensore ieri titolare in Verona-Inter terminata 1-2, dopo il match ha parlato attraverso i canali ufficiali del club in merito alla prestazione di ieri e del 2020 per l’Hellas Verona .

A TESTA ALTA – Magnani parla di Verona-Inter nonostante l’emergenza e qualche infortunato di troppo: «La sconfitta di oggi? Usciamo a testa alta dopo aver disputato una grande gara, nonostante fossimo in emergenza. Abbiamo pagato il calo fisico nel finale, tuttavia non dimentichiamoci che abbiamo perso di misura contro una squadra forte che lotta per lo scudetto come l’Inter. Se giochiamo con il cuore? Assolutamente sì. Bisogna complimentarsi con tutti, abbiamo dato il massimo e penso che nessuno possa dire il contrario. Ilić? Oltre che essere un bravissimo giocatore, è anche molto simpatico, siamo molto amici. Sia io che la squadra siamo orgogliosi di lui, continuando così si toglierà delle grandi soddisfazioni. Il 2020 il miglior anno solare della storia del Verona nell’era dei 3 punti? Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo di aver contribuito a questo risultato. Dobbiamo continuare a lavorare duramente in settimana, così come stiamo facendo. La strada è quella giusta, non dobbiamo mai mollare. Le mie prestazioni? Sto bene fisicamente e mentalmente, penso a migliorarmi giorno dopo con estrema umiltà, dando sempre il massimo in ogni occasione. Il 2021 dell’Hellas? Speriamo di recuperare i nostri compagni infortunati. Godiamoci questa breve sosta e poi ripartiamo archiviando subito sconfitta, perché siamo un gruppo fantastico che sta disputando una grande stagione».

