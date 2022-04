Maggiore: «Lavoriamo per dare gioia ai nostri tifosi. Un obiettivo»

Giulio Maggiore ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre partita di Spezia-Inter, sfida valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A

OBIETTIVO – Queste le parole di Giulio Maggiore: «Noi vogliamo continuare a lavorare e cerchiamo di dare gioia ai nostri tifosi che ci seguono con grande passione e con grande entusiasmo. Posizione in campo? Penso che il mister abbia detto quello che cerco di fare ogni volta, ovvero raggiungere l’obiettivo collettivo. Proverò a fare gol da qui alla fine, ma non è il mio pensiero principale. Difesa? È stata la svolta aver messo a posto la fase difensiva, continuiamo a lavorare per giocare al meglio le ultime partite».