Maggiore: «Inter squadra da Scudetto. Gol di Brozovic? Ammetto l’errore»

Giulio Maggiore su Sky Sport ha commentato il match tra Spezia e Inter finito 1-3 per i nerazzurri. Il centrocampista spezzino si è concentrato sulla forza dell’Inter e sulla rete di Brozovic

AVVERSARIO FORTE − Maggiore non ha dubbi sulla gara contro l’Inter: «Gol dell’1-2? Pesante, ci ha dato un po’ di speranza negli ultimi ma purtroppo non è servito. Posso fare un buon numero di gol in campionato, devo migliorare! Il mio obiettivo principale però aiutare la squadra. L’Inter è una squadra fortissima che deve vincere il campionato, andiamo a casa fiduciosi ripartendo dopo Pasqua con la stessa determinazione».

ALLENATORI − Così Maggiore su Italiano e Thiago Motta: «Sono simili perché entrambi chiedono di giocare. Italiano ha una filosofia che prepara da inizio anno mentre Thiago Motta cambia a seconda dell’avversario. Per me grande fortuna averli avuti entrambi. Futuro? Per me, questi anni di Serie A era fondamentale fare esperienza e giocare. Con lo Spezia ho raggiunto la promozione, questi 2 anni sono stati fantastici. Per il domani, vedremo».

VANTAGGIO − Ammette Maggiore l’errore sul gol di Brozovic: «Sul gol di Brozovic? Mi fermo erroneamente, ho avuto poca lucidità. Ho perso quel mezzo secondo per fare di più. Ogni partita fa crescere, non bisogna mollare mai».

PRONOSTICO − Infine, un commento di Maggiore sulla lotta scudetto: «Scudetto? Penso che sarà una lotta combattuta. Sono due squadre forti, Inter e Milan. Forse l’Inter è un più pronta come esperienza, sarà un finale intrigante».