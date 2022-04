Maggiore: «Bella prestazione, contro l’Inter non è facile. Gol mi mancava!»

Giulio Maggiore, capitano dello Spezia e autore del gol del momentaneo 1-2, attraverso i canali ufficiali del club ha parlato della partita.

PRESTAZIONE E GOL – Giulio Maggiore ha analizzato Spezia-Inter e il gol segnato: «Mi mancava il gol, non posso negarlo, e sono contento di averlo trovato nonostante non sia stato abbastanza per svoltare la partita. C’è rammarico perché ci credevamo, abbiamo giocato bene e creato diverse occasioni, forse ci è mancata un po’ di continuità e avremmo potuto sfruttare meglio i minuti finali dopo aver accorciato. È stata comunque una bella prestazione. Contro squadre come l’Inter non è sicuramente facile. Nzola? Era fuori da troppi minuti e contro una squadra come l’Inter non è qualcosa che puoi permetterti, era importante tornare in parità numerica».

Fonte: acspezia.com