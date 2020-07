Lukaku: “Penso a titoli, non record. Giocare per l’Inter sogno da bambino”

Lukaku giocherà ovviamente dal primo minuto fra quaranta minuti in Inter-Napoli (vedi formazione). Il giocatore ha presentato a Inter TV l’anticipo della penultima giornata di Serie A.

MENO DUE – Romelu Lukaku parla a Inter TV prima di Inter-Napoli: «Si riparte dalla Coppa Italia? Sì, lì abbiamo fatto una bella partita ma abbiamo sbagliato troppe occasioni. Adesso è un’altra partita importante, penso che dobbiamo chiudere il campionato in una bella maniera. È una bella squadra il Napoli, ma spero che facciamo una bella partita e vinciamo. Io penso che l’allenatore del Napoli è uno che motiva bene i loro giocatori, penso che il Napoli sia una squadra che gioca la partita per vincere. Per loro è anche bello giocare contro l’Inter: sarà una bella partita. Migliore gioia della stagione? Per me giocare per questa squadra, l’Inter, è un sogno da bambino. Non penso ai record, ma a vincere i titoli: questo è il mio obiettivo primo, voglio continuare così e dare tutto per la squadra per vincere».