Lukaku: Â«Test Genoa, segnale per dire che ci siamo! Sono contentoÂ»

Lukaku: «Test Genoa, segnale per dire che ci siamo! Sono contento»

Romelu Lukaku (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Lukaku ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Inter-Genoa, sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 3-0 (QUI il report). Di seguito le sue dichiarazioni

VERO TEST – Romelu Lukaku parla così ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Inter-Genoa: «Stiamo crescendo, siamo primi in classifica ed è una buona sensazione per noi. Non dobbiamo mollare perché l’anno scorso abbiamo fatto delle sconfitte, quest’anno stiamo crescendo. Sono contento ma ora dobbiamo guardare alla partita con il Parma. Queste partite per noi sono un’opportunità per dare un segnale agli altri che noi ci siamo, però il campionato è lungo, dobbiamo guardare partita dopo partita. Oggi era un vero test per capire dove siamo. Abbiamo fatto una bella partita: abbiamo fatto tre gol, non abbiamo preso gol ed è buono per il futuro. La mia mentalità è quella di migliorarsi sempre, ma non solo io: anche Barella, Bastoni, Skriniar, de Vrij, stanno tutti crescendo. Ogni giorno lavoriamo in campo per stare meglio e vincere queste partite. Classifica capocannonieri? Io penso sempre a vincere, sono in un buon momento della mia carriera ma ciò che conta è l’Inter. Sono veramente contento di essere qui».