Lukaku: «Se voglio restare all’Inter? Non posso parlare, dietro c’è l’inglese!»

Lukaku autore del gol dell’1-0 in Inter-Porto, parla al termine della partita di Champions League. Così l’attaccante nerazzurro risponde ai microfoni di Mediaset Infinity.

A DISPOSIZIONE – Romelu Lukaku parla al termine di Inter-Porto. L’attaccante, autore del gol nerazzurro in Champions League, risponde così ai microfoni di Mediaset Infinity: «Devo continuare a tenere la testa bassa e pedalare. Sono contento per la vittoria della squadra. È stata una partita complicata ma abbiamo vinto alla fine e volevo fare anche il secondo gol. Ma dobbiamo essere felici così. La qualificazione ai quarti di Champions League? Quella deve essere la nostra ambizione. Noi vogliamo giocare in questi contesti e abbiamo una squadra forte per riuscirci. Ma anche il Porto ce l’ha. Prima dobbiamo fare buoni risultati in campionato e poi preparare il ritorno. Contento di essere tornato dopo il lungo stop? In quindici anni penso che mai ho avuto dei momenti così difficili e un tempo di recupero così lungo. Però questo mi ha dato altra forza mentale e adesso sono pronto ad aiutare la squadra e essere a disposizione del mister. Io ci sono, adesso dipende tutto dall’allenatore. Se voglio rimanere all’Inter l’anno prossimo? Non posso parlare, c’è l’inglese dietro!».