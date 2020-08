Lukaku: “Partita difficile, l’Inter ha fatto bene. Contento per Eriksen!

Lukaku è stato uno dei protagonisti di Inter-Getafe, sbloccando la partita che ha qualificato i nerazzurri ai quarti di Europa League. Ecco le sue parole intervistato da Inter TV dopo il match dell’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen.

AVANTI IN COPPA – XXX parla dopo Inter-Getafe su Inter TV: «Era una partita molto difficile, con una squadra che gioca con aggressività. Oggi abbiamo fatto bene, la difesa ha fatto un gran lavoro. Sono contento per il gol di squadra e per Christian Eriksen, che ha fatto un gol importante. Adesso pensiamo alla prossima partita, è importante vincere e continuare così».