Lukaku: «Orgoglioso di giocare per l’Inter! La maglia? Dedica ai nonni»

Lukaku dopo Inter-Udinese 5-1, ultima di campionato, ai microfoni di “Dazn” ha parlato della vittoria di oggi e in particolare dello scudetto, spiegando anche la maglia indossata.

DEDICA PARTICOLARE – Lukaku dopo Inter-Udinese 5-1, ai microfoni di Dazn ha parlato così: «Io emozionato? È stato un anno bello per noi, abbiamo lavorato tanto. L’anno scorso siamo stati veramente vicini. Quest’anno siamo stati bravi nel gioco, mentalmente e fisicamente. Abbiamo fatto un grande step, sono orgoglioso di aver vinto con questa squadra. Oggi non volevo piangere ma l’emozione è stata troppo forte. In questa foto ci sono i nonni e ho pensato a loro perché quando mio nonno è morto nel 2005 gli ho fatto una promessa di vincere qualcosa e oggi ci sono riuscito (indicando la maglia indossata, ndr). Sono veramente contento. È l’inizio? Speriamo di sì, dobbiamo goderci questo momento e andare con l’Europeo. Poi quando torniamo dobbiamo essere più forti di quest’anno».

IL GOL – Lukaku spiega il gol realizzato oggi in Inter-Udinese: «Questo gol è qualità e fortuna, ero lì nel momento giusto ma è stata fortuna. Sono contento per la partita vinta e lo scudetto, questa è la cosa più importante».