Lukaku ricorda: «Napoli-Inter ci ha dato le convinzioni per crederci»

Romelu Lukaku ha parlato durante i festeggiamenti scudetto del Napoli, esprimendo le sue emozioni per la vittoria del proprio secondo scudetto in Serie A.

IL COMMENTO – Romelu Lukaku si è così pronunciato a DAZN durante la festa per il quarto scudetto del Napoli: «Sto vivendo davvero tante emozioni, per la squadra e per i tifosi. Abbiamo lavorato tanto, la cosa importante è quella di avercela fatta. Ha vinto il Napoli, che è la cosa che conta. Tutti sono stati importanti, sia coloro che hanno giocato tanto sia i calciatori meno impiegati. Conosco molto bene le capacità del mister, dall’inizio ho creduto di poter fare qualcosa di importante. Durante la stagione abbiamo dimostrato di poter ottenere risultati importanti. La partita contro l’Inter ci ha dato le convinzioni giuste per crederci».