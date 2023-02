Lukaku: «Inter, vittoria di squadra! Momento chiave? Non il mio gol»

C’è anche Lukaku a commentare su Inter TV la vittoria per 1-0 contro il Porto, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Queste le sue parole nel post partita, dopo averla decisa con il fondamentale gol all’86’.

FINALMENTE DECISIVO! – Romelu Lukaku è molto contento per come è finita Inter-Porto: «Soddisfazione, però vittoria della squadra. Penso che oggi l’abbiamo meritato, ci siamo creati tante occasioni. Il Porto è una squadra molto forte, però ci siamo preparati molto bene per la partita. Adesso dobbiamo fare bene anche in campionato. Era molto importante chiudere questa partita con una vittoria, abbiamo provato a fare il secondo gol ma non ci siamo riusciti: peccato, però dobbiamo essere contenti per aver vinto contro un’ottima squadra. Momento chiave? Le due parate di André Onana. Oggi ha fatto un’ottima partita, ma tutta la squadra ha fatto un ottimo lavoro: da chi è partito a chi è entrato dalla panchina. Siamo sempre la stessa squadra di quando sono arrivato, niente è cambiato. Siamo veramente contenti di questo risultato, giocare contro una squadra così non è facile. L’abbiamo affrontata con grande mentalità e intelligenza tattica, al ritorno sarà molto difficile perché hanno bei tifosi e un bello stadio. Ma noi calciatori vogliamo giocare queste partite».