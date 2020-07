Lukaku: “Inter, quanti rimpianti! Vogliamo vincere l’Europa League”

Le parole di Romelu Lukaku, ai microfoni di “Sky Sport”, dopo il fischio finale di Genoa-Inter, match terminato col risultato di 0-3. Il belga sta vivendo la miglior stagione della sua carriera

RECORDMAN – Romelu Lukaku sempre più da record! Contro il Genoa, l’ex Manchester United ha messo a segno una doppietta, come all’andata. Queste le sue dichiarazioni nel post-partita, ai microfoni di “Sky Sport: «A livello personale sono contento. A livello di squadra possiamo fare di più. Siamo una bella squadra, non è facile restare secondi ma dobbiamo concludere il campionato più in alto possibile. Voglio aiutare la squadra. Abbiamo perso troppi punti ma il gruppo è giovane e ha voglia di crescere. Dobbiamo continuare a lavorare e concludere bene la stagione. Ora abbiamo due partite (contro Napoli e Atalanta, ndr) con due belle squadre per vedere dove siamo. Europa League? on sarà facile ma dobbiamo fare di tutto per vincere il trofeo».