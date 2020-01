Lukaku: “Inter, oggi dato un segnale a tutti. Lautaro Martinez…”

Lukaku è stato il primo giocatore che ha parlato nel post partita di Napoli-Inter. Queste le parole del giocatore nerazzurro, strepitoso protagonista al San Paolo nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A.

TRIONFO – Romelu Lukaku parla a Inter TV dopo la doppietta in Napoli-Inter: «Abbiamo vinto tutti insieme. Oggi la squadra ha giocato una bella partita, sono molto contento per la vittoria, per la nostra squadra e tutti i tifosi. Io penso che la vittoria di oggi dà un segnale a tutti che siamo là, però dobbiamo continuare a lavorare e a crescere. Io non sto pensando ai record, io voglio solo che la mia squadra vinca la partita. Per questo io devo fare gol e aiutare la squadra in ogni momento, in tutte le situazioni di attacco e di difesa. Sono molto contento, come tutti adesso, però dobbiamo continuare a lavorare: io, Lautaro Martinez e tutta la squadra. Siamo una squadra giovane, ma è arrivato il momento di crescere. La nostra squadra, fuori dal campo, ha fatto molte cose insieme, come le cene. Io e Lautaro Martinez ci vediamo fuori dal campo, c’è un buon rapporto con le famiglie e questo aiuta molto nella nostra relazione dentro e fuori dal campo. Inter-Atalanta? Penso che mercoledì la nostra squadra andrà a guardare come loro giocano. Dopo l’allenatore farà un piano tattico per vincere la partita. Non sto molto pensando a noi, ma a come la mia squadra deve fare per vincere la partita. Da mercoledì ci sarà il lavoro su questa partita».