Lukaku: “Inter-Getafe partita difficile, sono contento! Conte importante”

Romelu Lukaku, autore del primo gol oggi, dopo Inter-Getafe terminata 2-0 alla Veltins-Arena, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della partita e in particolare di Antonio Conte

LA PARTITA – Romelu Lukaku dopo Inter-Getafe terminata 2-0 grazie anche a un suo gol, dice la sua riguardo la partita: «Era una partita difficile contro una squadra aggressiva, oggi abbiamo giocato bene, anche la difesa ha giocato bene. Ho fatto gol per la squadra, anche per Christian (Eriksen, ndr) che ha fatto un gol importante per noi. Gol sbagliato? Sono cose che succedono, io sto già pensando alla prossima partita per continuare a lavorare per la squadra, sono contento per la vittoria di oggi».

SU CONTE – Romelu Lukaku dice la sua riguardo Antonio Conte: «Conte è importante per noi, stiamo facendo molto bene e la squadra sta crescendo. Dobbiamo continuare così con la stessa mentalità e voglia di continuare a migliorarci».