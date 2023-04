Lukaku: «Grande partita di maturità! Inter, ora stiamo crescendo»

Lukaku ha chiuso il clamoroso 0-2 di Benfica-Inter, il primo round dei quarti di finale di Champions League. Queste le sue considerazioni a Inter TV a margine dell’incontro dell’Estadio da Luz.

IL GOLEADOR – Romelu Lukaku festeggia la squadra per Benfica-Inter: «Sono veramente contento per la squadra. Abbiamo fatto una grande partita a livello di maturità, dobbiamo continuare così in campionato e poi prepararci bene per la partita di ritorno. Quando giochiamo a San Siro c’è più pressione, penso che sarà più difficile per noi. Ci siamo preparati bene per questa partita, l’abbiamo fatta con un’ottima mentalità e voglia, poi abbiamo fatto la differenza nel secondo tempo. Negli ultimi anni siamo molto cresciuti in Champions League, adesso siamo in una buona situazione e dobbiamo chiuderla in casa. Grande concentrazione? Sì, questo fa vedere che la squadra sta crescendo. Adesso è un momento molto importante, perché siamo in tre competizioni e dobbiamo arrivare più avanti possibile in Champions League, Coppa Italia e chiudere fra le prime quattro in campionato».