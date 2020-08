Lukaku: “Grande Inter, senza la squadra non posso fare i record. Miglioro”

Lukaku è stato il secondo giocatore che si è presentato a Inter TV nel post partita del match col Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole al canale tematico nerazzurro dopo la sfida dei quarti di finale di Europa League, dove ha segnato il momentaneo 2-0.

DEVASTANTE! – Romelu Lukaku parla dopo Inter-Bayer Leverkusen su Inter TV: «Sì, grande sofferenza veramente. Questa squadra, il Bayer Leverkusen, è una buona squadra però abbiamo fatto le cose che dovevamo fare. Abbiamo vinto questa partita, sono contento per la squadra e per i tifosi. C’è questa voglia di vincere da piccolo, ho detto sempre che gioco fino alla fine per questa squadra. Sono contento per la vittoria di oggi, adesso dobbiamo riposare e prepararci bene per la prossima partita. Una grande Inter, senza questa squadra io non posso fare i record. La squadra mi aiuta molto per fare queste cose, quando gioco con Lautaro Martinez o Alexis Sanchez mi aiutano i centrocampisti. Ashley Young mi ha messo la palla due volte, mi cercano molto in campo ed è facile per me. Dobbiamo continuare così e fare molto meglio, perché la prossima partita sarà ancora più difficile di oggi. Abbiamo lavorato col mister dall’inizio della stagione, per me la forza è attaccare la profondità però adesso sto migliorando nel gioco di sponda».