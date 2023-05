Lukaku: «Entusiasta per la finale! Infortunio? Sono stati mesi difficili»

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di CBS Sports dopo la vittoria dell’Inter sul Milan che è valsa la conquista della finale di Champions League

SODDISFAZIONE – Queste le parole di Lukaku: «Sono entusiasta. Era importante per noi arrivare in finale, è stato un anno complicato, siamo stati poco costanti in campionato ma penso che abbiamo svoltato nell’ultimo mese. Siamo stati costanti sia in campionato che nelle coppe. L’allenatore ha un sistema di rotazioni che permette a tutti di fare il loro dovere e chiunque gioca fa il suo lavoro. Abbiamo un obiettivo comune. Per me sono stati cinque o sei mesi difficili. Quando mi sono infortunato non avevamo realizzato quanto fosse grave: è difficile recuperare ma io ho forzato, lo si è visto per il Mondiale. Poi ho avuto una ricaduta che mi è costata un altro mese di recupero. E’ stata dura ma ho lavorato duramente in allenamento e quando ne ho avuto l’opportunità ho fatto il massimo per la squadra. Siamo in due finali, e puntiamo ad arrivare più in alto possibile in campionato. Inzaghi? Ad un certo punto abbiamo provato a pressare alto, che non è la nostra migliore forza. Due anni fa la squadra ha vinto lo Scudetto giocando di ripartenze, l’anno scorso abbiamo fatto un mix fra le due cose. Quest’anno abbiamo provato a cambiare nei primi mesi ed abbiamo preso troppi gol. Ma la difesa vince i trofei ed Inzaghi ad un certo punto è tornato sui suoi passi: abbiamo iniziato a subire meno e la stagione è girata. Avversaria? Non importa, quando giochi una finale sai che giocherai contro i migliori. Manchester City gioca un calcio brillante, Guardiola ha sempre un piano tattico diverso ed è per questo che i club di Premier League hanno difficoltà ad adattarsi. Il Real Madrid ha due ali, Vinicius e Rodrygo di livello mondiale. Anche Valverde a centrocampo. Spero di vedere una bella partita».