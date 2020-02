Lukaku: “Concesso spazio nel primo tempo. L’Inter non molla mai!”

Romelu Lukaku, autore di una grandissima partita (con gol) nel postpartita di Inter-Milan, terminata con il punteggio di 4-2 in rimonta, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della partita e dei suoi gol che trascinano l’Inter al primo posto (momentaneo).

ANALISI – Romelu Lukaku su Sky ha detto la sua dopo il Derby di Milano: «Nel primo tempo abbiamo lasciato troppo spazio, loro hanno giocato meglio nel primo tempo complimenti a loro. Nel secondo tempo abbiamo giocato con un’altra intensità, abbiamo tenuto la palla in maniera migliore».

MAI MOLLARE – Lukaku continua parlando dei suoi gol e del primo posto considerando la sconfitta della Juventus: «Bloccati dal risultato della Juventus? No, nel primo tempo abbiamo faticato, nel secondo tempo abbiamo dimostrato la nostra mentalità di non mollare mai fino alla fine. Dico grazie ai miei compagni, al tecnico e allo staff. Sapevo che questo era il campionato più difficile per un attaccante. Per me la cosa più importante è lavorare per la squadra, dobbiamo vincere. Testa al Napoli adesso a metà settimana».