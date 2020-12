Lukaku: “Cambia la stagione? Speriamo! Molto contento per la vittoria”

Romelu Lukaku

Lukaku ha realizzato una doppietta in Borussia Monchengladbach-Inter, arrivando a quota tredici gol in Europa. Ecco come il belga si è espresso all’UEFA dopo la strepitosa prestazione del Borussia Park.

DEVASTANTE – Così Romelu Lukaku all’UEFA dopo Borussia Monchengladbach-Inter 2-3: «Io sono molto contento per questa vittoria per noi. La partita di oggi era molto importante, era una finale per noi, come tutte le altre in campionato. Sono molto contento per la vittoria, dobbiamo continuare così. Cambia la stagione? Speriamo, dobbiamo continuare a lavorare. Sabato abbiamo un’altra partita difficile col Bologna, squadra molto forte e con cui abbiamo perso l’anno scorso. Dobbiamo continuare a crescere a lavorare. Destino nelle nostre mani? Sì, speriamo che prima facciamo una buona partita col Bologna così sarebbe una buona preparazione per lo Shakhtar Donetsk».