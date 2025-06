Luis Henrique: «Inter concentrata. Si punta al Mondiale per Club!»

Luis Henrique, fresco di esordio con l’Inter, ha detto la sua sull’impatto del calcio americano e brasiliano al Mondiale per Club. Poi, ovviamente, ha spiegato gli obiettivi della sua nuova squadra.

CONCENTRAZIONE – Da brasiliano, appena approdato all’Inter, Luis Henrique spiega il suo punto di vista sugli inediti incroci ai quali il Mondiale per Club permette di assistere. Dopo la sfida pareggiata contro i messicani del Monterrey, alla quale ha preso parte nel secondo tempo, il centrocampista dichiara: «Penso che nell’Inter siano tutti molto, molto, molto, concentrati. Credo che a volte i calciatori europei non guardino molto il campionato brasiliano e altre competizioni americane, e così rimangono sorpresi dal livello».

Dal calcio brasiliano all’Inter: l’impressione di Luis Henrique dopo l’esordio al Mondiale per Club

SORPRESA – Luis Henrique, intervistato da Cazé TV, parla del livello del calcio brasiliano ma anche della sua Inter: «Ho visto alcune partite, come quella del Fluminense che ha sorpreso il Borussia Dortmund nel debutto al Mondiale per Club. Quindi penso che i ragazzi non si aspettino questo dal calcio qui e ne rimangono sorpresi. Ma nell’Inter siamo tutti molto concentrati e abbiamo puntato a questo trofeo del Mondiale per Club». E proprio le prossime sfide in America saranno un importante test per Luis Henrique, che sembra destinato ad avere maggior spazio già dalla prossima sfida dell’Inter, in programma alle ore 21.00 italiane di sabato, contro i giapponesi dell’Urawa Reds Diamonds.