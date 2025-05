Luis Enrique: «Inter di livello, ma sono ottimista. Il PSG è abituato»

Dopo il capitano Marquinhos, anche Luis Enrique dice la sua nella conferenza stampa alla vigilia di PSG-Inter. Di seguito le parole dell’allenatore dei parigini sulla finale di Champions League.

Le parole di Luis Enrique nella conferenza stampa di vigilia di PSG-Inter, finale di Champions League

Come si gestiscono le emozioni in partite come queste?

Siamo una squadra abituata a disputare le finali, sono situazioni alle quali siamo abituati e che abbiamo già vissuto. La motivazione è importante, ma siamo abituati.

Luis Enrique, avete superato lo scoglio delle inglesi, ora è il turno dell’italiana?

La cultura calcistica è universale, non si tratta di nazionalità. Abbiamo superato una francese, le inglesi, ora affrontiamo l’Inter: è una squadra con grandi qualità.

Può battere l’Inter con il possesso palla?

Ci prepariamo per quel tipo di partita, ma sarà una finale: ci prepariamo per avere il possesso e gestire la partita. Penseremo agli aspetti in cui penso siamo più forti.

Giocare contro l’Inter farà la differenza rispetto l’unica punta?

Soprattutto nel modo di pressare, sì. L’Inter fa circolare bene palla, non voglio cambiare la nostra fase offensiva ma dovremo stare attenti a diverse cose, come sempre.

Luis Enrique, il PSG sembra ormai un gruppo compatto

C’è armonia all’interno del gruppo, ma c’è sempre stato. Magari non lo avete mai notato. Io non sono cambiato nulla. Ho sempre cercato di essere positivo, di sfruttare i nostri punti di forza.

Dopo dieci anni tornerà a sfidare un’italiana in finale

Parliamo di situazioni diverse. Ho dieci anni in più, sono più esperto. Cerco di condividere tutto questo con i miei calciatori: potranno scrivere la storia, voglio assicurarmi che non ci sia eccesso di emozioni. Penso che siamo pronti, e penso che lo pensi anche l’Inter di sé stessa.

Pensi che l’Inter vorrà riscattare la finale di Istanbul?

Nel calcio è sempre difficile prevedere l’esito di una gara, credo sia importante avere esperienza ma che questa sia comunque molto relativa. Siamo abituati a giocare queste finali, abbiamo giocato contro alcune delle squadre migliori d’Europa, e in questo percorso abbiamo giocato delle vere finali. Siamo pronti, non avremo paura.

Luis Enrique, la scelta di Dembélé sembra aver ripagato

È uno dei candidati alla vittoria del Pallone d’Oro. Ma sono tutti forti, ho una grande squadra. A volte ci sono discussioni, a volte si sbaglia. Ousmane è stato uno dei migliori giocatori della stagione, se non il migliore: questo è un leader, quello che trascina la squadra con il suo esempio. È molto bello poter schierare Ousmane.

Molti ritengono che il PSG sia il favorito con l’Inter, lo pensi anche tu?

Non lo so, spero sia vero così. Ci faremo trovare pronti, vediamo. In questa stagione abbiamo giocato contro diverse squadre inglesi ed è stata dura.

La difesa dell’Inter si sa chiudere benissimo, si è visto contro il Barcellona: quale può essere la difficoltà?

Quando una squadra si chiude è sempre difficile, però siamo abituati a superare ogni difficoltà. Il problema è che l’Inter è una squadra con tante individualità, di alto livello sia offensivo sia difensivo. Non a caso sono arrivati in finale. Sono ottimista. Vincere la Champions League con il PSG può essere il suo grande obiettivo, Luis Enrique? La mia principale motivazione è fare la storia al PSG. È un club eccezionale, mi sento fortunato di allenare questo gruppo, domani daremo tutto e anche di più per i nostri tifosi.