Luis Enrique: «Inter di alto livello. Psg bravo nella pressione»

Luis Enrique conquista la Champions League col suo PSG, battendo l’Inter con un risultato ampissimo. Le sue parole al termine della finale su Sky Sport.

L’ATTEGGIAMENTO – Le parole di Luis Enrique al termine di Psg-Inter: «Se devo dire la verità, durante questa settimana la mia maggior preoccupazione era gestire le preoccupazioni. Attorno a una città che non aveva ancora vinto al Champions League c’era una situazione troppo esagerata, quindi ho cercato di abbassarla per arrivare alla partita in condizioni che ci permettessero di giocare a calcio. Abbiamo giocato un bel calcio, di solito capita di giocare un brutto calcio in finale. L’Inter è un’ottima squadra, di altissimo livello. Siamo stati bravi in termine di pressione. Dembelé ha fatto un grandissimo lavoro. Voglio citarlo anche per il lavoro difensivo che ha fatto. È chiaro che abbiamo fatto gol con grandissima facilità».

Luis Enrique nel post partita di PSG-Inter, finale di Champions League

RIFORMAZIONE – Luis Enrique prosegue: «Noi abbiamo fatto questo non in funzione di quello che eravamo ma in funzione di un nuovo percorso. Mbappé è andato al Real Madrid, quella è stata la sua decisione, e abbiamo deciso di partire in un modo totalmente diverso. Quindi abbiamo coinvolto giocatori di altissimo livello, facendo crescere tutta la squadra. Tutti i giocatori che abbiamo ingaggiato hanno fatto fare un balzo a questa squadra, tutti sono cresciuti e ora tutti giocano».

LA VITA – Luis Enrique conclude: «Mia figlia sta con me dal momento in cui è andata via. È andata via col corpo ma è sempre con me spiritualmente. Non ho bisogno di una vittoria di Champions League. Una vittoria o una sconfitta, la sento comunque. Nulla cambia in termini di sentimenti. Voglio ricordarmi tutto quello che di buono ha portato nella mia vita. Nella vita si nasce e si muore, tutto il resto si vede».