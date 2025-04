Lucumí: «Fatto un gran lavoro con l’Inter. Contro una pretendente? Penso a…»

Dal campo al mercato, Jhon Lucumí risponde alle domande dei giornalisti dopo Bologna-Inter. Ecco le parole del difensore colombiano in merito alla sfida contro i nerazzurri.

IL LAVORO – Intervistato da SportMediaset al termine di Bologna-Inter, Jhon Lucumí dichiara: «È stata una partita difficile, contro una squadra molto difficile da affrontare come l’Inter. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro, preparando la partita in settimana, e oggi abbiamo trovato la vittoria che tutti volevamo. Orsolini è entrato negli ultimi minuti e ha fatto un gran lavoro per la squadra, questo è l’importante. Oggi tutti abbiamo fatto un gran lavoro, tutta la settimana abbiamo lavorato per fare questa partita. Per noi è un risultato importante, grazie al quale possiamo guardare avanti».

Lucumí, dal campo al mercato: gli obiettivi del difensore del Bologna

IL MERCATO – Jhon Lucumí, dopo aver battuto 1-0 l’Inter, prosegue sul Bologna: «Corsa al posto in Champions League? Guardiamo giornata dopo giornata, Il Bologna ha un calendario difficile, dobbiamo giocare partita per partita e così possiamo arrivare all’obiettivo. Giocato contro una mia pretendente? Io lavoro tutti i giorni per dare il massimo per la squadra, non penso a niente se non dare il mio meglio al Bologna». Queste, dunque, le attuali intenzioni del difensore di Vincenzo Italiano.