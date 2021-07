Lucchini: «Inter con 9/11 titolari, ma Handanovic una gran parata»

Lucchini è l’allenatore della Pergolettese, avversario dell’Inter nell’allenamento congiunto di questo pomeriggio finito 8-0 (vedi articolo). Ai canali ufficiali del club cremasco ha commentato la partita.

SODDISFAZIONE NONOSTANTE TUTTO – Inter-Pergolettese, allenamento congiunto giocato ad Appiano Gentile, è finito 8-0. Un risultato eclatante, ma Stefano Lucchini trova qualcosa di buono: «Come prima amichevole della stagione abbiamo affrontato un’Inter che, nella prima parte della partita, ha schierato in campo nove undicesimi che fanno parte della squadra titolare (vedi articolo). Abbiamo approcciato bene la partita, soprattutto nei primi dieci-quindici minuti, dove la squadra è stata aggressiva e ha creato anche un paio di situazioni pericolose, con una conclusione a rete di Stefano Girelli su cui Samir Handanovic ha dovuto compiere una grande parata. Poi abbiamo subito la prima rete, probabilmente in netto fuorigioco, e da lì la squadra non mi è piaciuta. Non ha avuto quella reazione che mi aspettavo, si è un po’ abbassata e si è demoralizzata: questo non deve succedere. Siamo stati una trentina di minuti con quest’atteggiamento. L’Inter lì ci ha messo in difficoltà».

IL COMMENTO DELL’AVVERSARIO – La Pergolettese ha preso sette gol nel primo tempo e “appena” uno nella ripresa. Lucchini è soddisfatto per la crescita: «Nel secondo tempo abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo disputato una frazione ordinata e siamo stati bravi a ripartire in un paio di occasioni che non abbiamo concretizzato. Domenica prossima (contro il Piacenza, ndr) sarà un test più veritiero sulla nostra situazione. Oggi abbiamo affrontato un Inter molto vicina a quella del campionato. Mancavano solo Romelu Lukaku e Lautaro Martinez là davanti. Abbiamo trovato quelle difficoltà che spevamo avremmo dovuto affrontare. Volevo vedere la reazione nella difficoltà e qualcosa di buono l’ho visto: domenica prossima col Piacenza mi attendo un passo in avanti sotto tanti punti di vista».

Fonte: USPergolettese1932.it