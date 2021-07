Lucchini: «Inter banco di prova per la Pergolettese. Aspetto volontà»

Lucchini, allenatore della Pergolettese, sarà ad Appiano Gentile alle ore 18 per sfidare l’Inter in un allenamento congiunto. L’ex difensore, oltre che nell’intervista esclusiva rilasciata alla nostra testata (vedi articolo), ha presentato la partita anche ai canali ufficiali del suo club.

PRONTI ALL’INCONTRO – Stefano Lucchini parla di Inter-Pergolettese: «Sicuramente sarà un test importante. Andremo ad affrontare una squadra che in Serie A, nelle ultime stagioni, ha raggiunto obiettivi importanti. Sarà un banco di prova importante, sia sotto l’aspetto del gioco ma, soprattutto, per quello caratteriale. Voglio vedere come andremo ad affrontare una partita decisamente difficile. Mi aspetto dai ragazzi grande intensità, grande volontà e grande voglia di dimostrare il proprio valore».

Fonte: USPergolettese1932.it