Lucca: «Buona prestazione contro l’Inter. Loro sono forse i più bravi!»

Lorenzo Lucca si è pronunciato al termine della sfida tra Udinese e Inter. Rammarico per la sconfitta ma anche convinzione di star lavorando bene.

IL PENSIERO – Lorenzo Luccasi è espresso a DAZN nel post-partita dell’incontro tra Udinese e Inter: «C’è rammarico per non aver strappato un pareggio o i tre punti. Abbiamo preso un gol di disattenzione, ma non abbiamo mollato. Dobbiamo pensare al Lecce, la partita prima della sosta, e continuare così. Giocare a due punte mi rende un po’ isolato in avanti, ma è il calcio. Io devo riuscire a proteggere palla e attaccare lo spazio come mi chiede il mister. Sono dispiaciuto per la sconfitta perché abbiamo fatto una buona prestazione contro la squadra forse più brava d’Italia. Resto focalizzato su un obiettivo. Devo lavorare tutta la settimana e fare ciò che mi dicono il mister e la società».