Lucarelli: Â«Parma, dobbiamo reagire! Inter prima in classifica con meritoÂ»

Lucarelli: «Parma, dobbiamo reagire! Inter prima in classifica con merito»

Condividi questo articolo

Logo Parma

Lucarelli, dirigente sportivo del Parma, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato dell’importanza e soprattutto della difficoltà di sfidare l’Inter, prima in classifica.

PRIMI CON MERITO – Lucarelli, dirigente crociato, prima di Parma-Inter ha detto la sua in merito alla difficoltà della partita in programma tra meno di quindici minuti: «L’Inter sta dimostrando di essere la squadra più forte del campionato ed è prima con merito. Non un buon momento per noi? Ogni partita dobbiamo cercare di tirare il meglio, non è un buon momento per noi e dobbiamo reagire. Per cambiare le cose dobbiamo avere la forza di un gruppo e mentale di voler cambiare qualcosa. Mettiamo qualcosa in più perché la colpa è solo nostra. Spesso facciamo fatica a mantenere un risultato, in quattro-cinque partite siamo stati in vantaggio e ci siamo fatti recuperare. Cerchiamo di tirare il massimo limitando gli errori e sfruttando quelli avversari».

QUESTIONE DI ERRORI – Lucarelli conclude parlando degli errori, a detta sua individuali, verificati nelle ultime partite disputate: «Se analizziamo gli errori purtroppo sono individuali. Dobbiamo cercare, anche solo con la voce. Nei momenti di difficoltà basta anche solo uno stimolo con la voce. Questa cosa forse è mancata, la squadra c’è ma stiamo pagando a caro prezzo le ingenuità! Riuscire a fare risultato oggi ci potrebbe dare consapevolezza e voglia di provarci fino alla fine. Allo stesso modo non possiamo fare ancora calcoli, abbiamo perso punti contro squadre che ritenevamo alla mano e quindi siamo costretti ora cercare di fare punti contro l’Inter».