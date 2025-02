Lotito: «Inter-Lazio a San Siro, vediamo. Coppa Italia? Ci accontentiamo»

Lotito all’arrivo per l’assemblea di Lega a Milano e intercettato dai giornalisti presenti in sede, prova a snobbare la partita di Coppa Italia tra la sua Lazio e l’Inter.

DICHIARAZIONI DISCUTIBILI – Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti all’arrivo all’assemblea di Lega a Milano, minimizzando l’importanza della sfida di Coppa Italia tra la sua Lazio e l’Inter, in programma domani a San Siro. Intercettato dai giornalisti presenti, Lotito ha risposto in modo lapidario sulla sua eventuale presenza allo stadio : «Inter-Lazio? Non la vedo perché io sto a Roma. Se faccio presto in senato, ci provo. Coppa Italia un obiettivo? Noi ci accontentiamo di quello che cade dalla mensa dei signori». Parole che suonano quasi come una provocazione e che potrebbero non piacere né ai tifosi né alla squadra, impegnata in un quarto di finale contro un avversario ostico come l’Inter. Se da un lato Lotito sembra voler alleggerire la pressione sulla squadra di Marco Baroni, dall’altro le sue dichiarazioni alimentano il dibattito sul reale peso che la Coppa Italia riveste per la Lazio. Una competizione che, negli ultimi anni, ha spesso rappresentato un’opportunità concreta di conquistare un trofeo.