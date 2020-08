Lopetegui: “Siviglia-Inter, vittoria meritata! Club magnifico. Ai tifosi dico…”

Julen Lopetegui dopo Siviglia-Inter, terminata 3-2 a favore degli spagnoli che vincono dunque l’Europa League 2019-2020, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della vittoria avvisando tutti i tifosi spagnoli.

“VITTORIA MERITATA” – Julen Lopetegui dopo Siviglia-Inter terminata 3-2 in finale di Europa League, ha parlato della partita avvisando soprattutto i tifosi spagnoli: «Siamo andati avanti nelle difficoltà. Così si diventa campioni! Abbiamo dimostrato la nostra forza e abbiamo meritato di vincere la partita. Che messaggio mando ai tifosi? Per me è allegria lavorare in questo club magnifico in questo momento di pandemia. Invito i tifosi di non scendere in strada a festeggiare ma di festeggiare in casa, però che festeggino! Rispettando il distanziamento per tutti».