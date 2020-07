Longo: “Inter 2 gol da calcio da fermo, non te lo puoi permettere! Torino…”

Longo – allenatore del Torino -, intervistato da “Torino Channel” dopo la partita in casa dell’Inter, commenta gli errori fatti dalla sua squadra mostrandosi rammaricato per il risultato. Ecco le sue parole al termine di Inter-Torino

RAMMARICO MOTIVATO – Doccia freddissima per il Torino di Moreno Longo a Milano: «Io direi che oggi il rammarico è esser rientrati dagli spogliatoi non con la solita attenzione, cattiveria agonistica e determinazione. Abbiamo concesso all’Inter l’opportunità di fare due gol in pochi minuti su due palle da fermo. Questo sappiamo benissimo che, quando vieni a San Siro, non te lo puoi permettere. Perché, come fai calare l’attenzione e non sei preciso in quello che devi fare, loro sono pronti a castigarti. Anche perché affronti la seconda in classifica. Una squadra che oggi ha portato comunque diciotto giocatori a fare gol. Di conseguenza sappiamo benissimo che c’è rammarico perché, pur con l’occasione del gol che ci ha portato in vantaggio, il primo tempo, per com’è stato, aveva creato i presupposti per mettere la partita su un altro binario». Queste le parole amare del tecnico granata Longo, che completano quanto espresso poco prima (vedi dichiarazioni).