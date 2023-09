Loftus-Cheek: «L’Inter viene da gran campionato. Ma voglio vincere»

Il Milan continua a lasciar parlare i suoi tesserati alla vigilia del derby. È il turno di Loftus-Cheek, che in vista della partita contro l’Inter spera di bagnare al meglio il suo esordio nella stracittadina. La sua intervista arriva dai canali ufficiali della Lega Serie A.

PRIMA VOLTA – Ruben Loftus-Cheek è atteso dal suo primo derby. Il centrocampista del Milan, che aveva già parlato ieri, si esprime sull’avvicinamento: «Ho chiesto ai miei compagni com’è l’atmosfera del derby e mi hanno detto che non si può descrivere a parole. Mi hanno detto: “Non ti preoccupare, capirai”. Non vedo l’ora di giocare una partita del genere, so quanto è importante per i tifosi quindi ci tengo per loro e per il club a fare una grande performance. Oltre a vincere, ovviamente. Queste sono le partite che sogni di giocare: nessuno vuole giocare le partite da poco, le amichevoli. Le partite dove la pressione è tanta sono quelle che danno più gusto. L’Inter ha fatto un grande campionato l’anno scorso, quindi sono giustamente molto sicuri di sé. Sarà una partita molto avvincente: sia noi sia loro hanno iniziato bene, sarà bella da giocare».

L’OBIETTIVO – Loftus-Cheek lancia ulteriormente la sfida all’Inter: «L’obiettivo? Vincere lo scudetto col Milan penso che sarebbe bellissimo, ed è anche alla nostra portata. Abbiamo iniziato bene, ma sappiamo il lavoro che ci attende: noi daremo il massimo tutta la stagione, poi vedremo dove riusciremo ad arrivare».