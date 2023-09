Loftus-Cheek: «Derby? Non vedo l’ora! Inter forte ma anche il Milan!»

Loftus-Cheek accende il clima derby, a due giorni dall’attesissimo Inter-Milan. Il rossonero, intervistato da Dazn, parla della sfida e anche di due attaccanti come Lautaro Martinez e Olivier Giroud.

CHIAVE – Ruben Loftus-Cheek si pronuncia sul derby di Milano, in programma sabato prossimo alle ore 18:00. Così il calciatore rossonero nella rubrica “Heros” di Dazn: «Il derby contro l’Inter? Non vedo l’ora. Sono molto forti ma anche noi lo siamo. Nel calcio c’è sempre una chiave per battere l’avversario e noi siamo fiduciosi di avere i giocatori e la mentalità giusta per vincere quella partita. Cosa prenderei da Lautaro Martinez e da Olivier Giroud? Sono giocatori molto diversi. Personalmente adoro giocare con Giroud, perché è bravissimo a tenere palla. Trovi sempre un appoggio su di lui, mi piace correre alle sue spalle perché so che se gioco su di lui me la passerà nel punto perfetto. È davvero un ottimo riferimento. Lautaro Martinez non l’ho visto molto, arrivando dalla Premier League. Mi sembra letale come finalizzatore. Ha proprio quella mentalità vincente. Sono sicuro che lo vedrò un po’ di più nel derby».