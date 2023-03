Locatelli: «Dimostrato di essere forti, vincere a Milano difficile»

Il centrocampista bianconero Manuel Locatelli ha dato il suo parere su Inter-Juventus e la vittoria conquistata a Milano su Dazn.

SUCCESSO – Manuel Locatelli è felice dopo la vittoria della sua Juventus contro l‘Inter: «Rammarico non esiste, vincere a Milano è bello e difficile. Abbiamo dimostrati di essere forti e siamo assolutamente felici. Sicuramente mi manca il doppio passo, il destro e sinistro di Hernanes, però sono felice. Quando giochi tante partite in fila vai in fiducia, sto molto bene e abbiamo trovato un assetto importante. Bisogna continuare così. è un argomento che ho affrontato, stando al centro ho compiti più di equilibrio. Devo però anche essere avanti, devo riuscire ad alzarmi e cercare la conclusione. Mi manca un po’ questo. Ci rimango male, posso solo pensare di fare bene e cercare di tornare in Nazionale. La prima festa da papà è stata bella».