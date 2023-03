Lobotka: «Vogliamo lo scudetto! Migliori nel mio ruolo? Mi piace Brozovic»

Stanislav Lobotka in una lunga intervista al collega Antonio Giordano oggi sul Corriere dello Sport, ha parlato del primo posto in classifica citando lo scudetto. Poi un parere riguardo i migliori centrocampisti al mondo davanti la difesa citando anche Marcelo Brozovic.

STESSO RUOLO – Lobotka cita il centrocampista dell’Inter: «Migliori davanti la difesa? Ce ne sono tanti, ognuno con le proprie caratteristiche, con la proprie differenze. Ma se devo cercare riferimenti nello specifico, pur nelle diversità, adesso penso a Casemiro; e in Italia, mi piacciono Bennacer e Brozovic».

IN SERIE A – Lobotka crede nel sogno scudetto, ma sta con i piedi per terra: «Spalletti è stato bravissimo a farci comprendere la sua idea di calcio, che già conoscevamo da un anno. E adesso siamo qua, contenti di ciò che stiamo facendo, della felicità che stiamo regalando. Ma siamo consapevoli che restano ancora troppo gare in campionato. Poi, c’è fame dentro ognuno di noi, vogliamo lo scudetto, vogliamo regalarlo ai nostri tifosi che sono fonte di energia dentro e fuori dallo stadio».

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano