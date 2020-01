Liverani: “Lecce, dovrebbero essere tutte Inter per noi! Create palle gol”

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di “Radio RAI 1” al termine del match pareggiato dai suoi giallorossi contro l’Inter guidata da Antonio Conte

RIPARTENZA – «Noi sapevamo che avremmo trovato dei momenti difficili nel corso della stagione. Ripartire non è facile soprattutto per le neopromosse. Oggi abbiamo messo cuore, gamba e tecnica contro quella che è una sciacciasassi. Questo punto non muoverà tanto in classifica, ma è tantissimo per la testa dei nostri giocatori. Credo che quando si gioca contro le grandi squadre l’attenzione è massimale. Per noi però dovrebbero essere tutte Inter. Dovremmo giocare sempre con questa attenzione. Noi abbiamo avuto la prima vera palla gol. Abbiamo creato 3-4 palle gol che difficilmente loro ti permettono». Queste le parole di Fabio Liverani durante la trasmissione radiofonica “Domenica Sport”.