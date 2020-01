Liverani: “Inter, concesso il giusto! Juventus rosa superiore perÃ² Conte…”

Liverani: “Inter, concesso il giusto! Juventus rosa superiore però Conte…”

Fabio Liverni nel post-partita di Lecce-Inter, partita terminata in pareggio 1-1 e valida ventesima giornata di Serie A 2019/2020, ai microfoni di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo l’atteggiamento della sua squadra e la differenza tra Inter e Juventus.

DOPO LECCE-INTER – Fabio Liverani al termine di Lecce-Inter si è complimentato con la sua squadra per l’atteggiamento mostrato oggi in casa: «Oggi la squadra ha fatto un’ottima partita, ha subito quello che c’era da subire. Ha creato grandi problemi a una difesa che concede molto poco. Abbiamo creato tanto, potevamo andare in vantaggio subito con Mancosu. Abbiamo concesso il giusto a una squadra straordinaria, questo risultato premia tanto questa squadra che ha avuto un momento non bello. Ormai sono tre anni che sono qui, la competitività negli allenamenti per noi è un valore troppo alto, per esprimerci così la domenica. Il mercato? Noi abbiamo già scelto, ci sono i tempi tecnici che non possono essere velocissimi. Noi lottiamo per salvarci, quindi la competizione è fondamentale».

PARI CON LE BIG – Liverani dice la sua riguardo la differenza tra le prime due della classe, con il quale il tecnico ha pareggiato in casa: «Pari contro Inter e Juventus? Le rose sono totalmente differenti anche se è una rosa molto competitiva e ha colmano un gap in sei mesi, il tecnico con la società ha fatto investimenti e sta lì attaccata. La Juventus ha iniziato questo lavoro ormai da otto stagioni, è avanti nella totalità della rosa».