LIVE – Xavi e Marcos Alonso in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Barcellona

Xavi e Marcos Alonso saranno protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Inter-Barcellona. L’allenatore e il difensore risponderanno alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 18.15. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Domanda per Marcos Alonso: aver raggiunto il Real Madrid in testa alla Liga vi ha dato ancora più fiducia per affrontare queste partite?

È un dato, ma l’importante è essere lì alla fine della stagione. Certo, meglio esserci già da ora però dobbiamo continuare a lavorare e continuare a ottenere risultati.

Domanda per Marcos Alonso: viste le tante assenze puoi giocare anche centrale?

Non sarebbe la prima volta. Il mio obiettivo è giocare, non so se il mister lo farà però voglio dare il massimo e poter aiutare la squadra per arrivare ai suoi obiettivi.

Domanda per Marcos Alonso: hai debuttato contro il Bayern Monaco, ora un’altra partita molto esigente. Come ti senti a dover affrontare queste partite di spessore?

Mi sto adattando alla nuova squadra, al nuovo allenatore e ai nuovi compagni. Sono contento, voglio essere al 100% quando il mister avrà bisogno di me: è per questo che sto lavorando.

Domanda per Marcos Alonso: uno dei tuoi obiettivi all’arrivo non poteva che essere giocare in Champions League e competere per vincere.

Domani abbiamo una partita difficile, dobbiamo essere concentrati per portare i tre punti a casa. Arriviamo in un buon momento, ma parlare adesso di essere tra i favoriti per vincere la Champions League mi sembra ancora troppo presto.

18.19 Inizia Marcos Alonso a parlare.

18.00 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Xavi. Il tecnico presenterà Inter-Barcellona, partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza e valida per la terza giornata del Gruppo C di Champions League. Con lui ci sarà anche Marcos Alonso. Qui le parole di Simone Inzaghi e Matteo Darmian.