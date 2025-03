LIVE Van Persie e Wellenreuther in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Feyenoord

Van Persie e Wellenreuther risponderanno alle domande dei colleghi giornalisti presenti in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Feyenoord, match di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Le dichiarazioni dell’allenatore e dell’olandese verranno seguite in tempo reale da Inter-News.it.

VAN PERSIE E IN CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI INTER-FEYENOORD

L’infortunio di Paixao sarà lungo?

Non penso, nei prossimi giorni lo rivedremo.

Torna qualche giocatore, sarà subito titolare?

Valuteremo. Intanto siamo contenti che siano tornati. Forse qualcuno esordirà, ci sono giovani che non hanno ancora debuttato.

Hai pianificato la partita fino alla sfida con il Twente?

Penso sempre partita dopo partita. Anche pianificando, l’obiettivo principale resta sempre la partita dopo.

Il Feyenoord non ha giocato questo week-end, l’Inter invece sì

Noi ci siamo allenati sabato e domenica. Ho visto la partita col Monza, è l’Inter che conosciamo cioè forte nel gioco, ma avremo delle chance da sfruttare. Anche contro una squadra molto forte avremo sempre delle occasioni e abbiamo studiato dove possono arrivare.

Il Feyenoord a San Siro ha vinto contro il Milan dopo una serata magica. Servirà la stessa magia domani?

Il bello di uno sport come il calcio è proprio questo, la speranza è sempre l’ultima a morire. Noi senza Paixao? Questo è un peccato. Ha avuto un problema e per questo non ci sarà, può succedere.

18:53 Finisce qui la conferenza stampa del portiere. Ora parlerà Robin van Persie

Giocherete con meno pressione, questo vi aiuterà?

La pressione in realtà c’è sempre. Noi vogliamo vincere e andare avanti. Possiamo dimostrare che non è vero che siamo già battuti, cambiare il risultato. Sappiamo quanto siamo forti, abbiamo buoni giocatori e servirà avere la fortuna dalla nostra parte.

Dopo l’andata avevi detto che era impossibile giocare con l’Inter

Mi devo correggere, volevo dire che fosse quasi impossibile. Ma ce la possiamo fare. All’andata abbiamo avuto delle opportunità: dovremo sfruttarle meglio. A livello personale mi sento bene, sono felice di giocare e di aiutare il mio club. Non penso al resto.

Conoscete già questo stadio, domani sfiderete l’Inter. Sarà diverso?

Abbiamo grandi ricordi qui, col Milan è stato bellissimo e vogliamo rifarlo. Sappiamo com’è il calcio, tutto è possibile: abbiamo perso 2-0 all’andata e vogliamo provare a rimontare. Abbiamo già dimostrato di saper fare grandi cose in Champions. Sappiamo di avere tante assenze, ma con la giusta mentalità possiamo farcela.

18:45 Comincia la conferenza stampa del Feyenoord, il portiere Timon Wellenreuther prende la parola.

18.30 Manca un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Robin van Persie e Wellenreuther. Domani ci sarà Inter-Feyenoord, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Oggi, il Feyenoord ha diramato peraltro la sua lista convocati, dove mancheranno due giocatori molto importanti. Uno per infortunio e l’altro per squalifica.

Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

NON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina). Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale) e WhatsApp (iscriviti). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account).