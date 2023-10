LIVE – Schmidt e Di Maria in conferenza alla vigilia di Inter-Benfica

Schmidt e Di Maria saranno protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Inter-Benfica. L’allenatore e l’attaccante risponderanno alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 18.15. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP

Secondo Di Maria l’Inter è più forte della scorsa stagione?

Il Benfica aveva avuto la possibilità di passare l’anno scorso, era in un gran momento. Credo che l’Inter sia esattamente uguale all’anno scorso: è prima in campionato, sta facendo tanti gol, ha iniziato l’anno così come l’aveva finito dove era arrivata in finale di Champions League. Domani sarà una partita molto difficile.

Hai parlato con Lautaro Martinez sulla partita di domani? Sta facendo tanti gol.

Sì, ho visto che sta facendo molto bene e segnando ma non ci ho parlato. Lo farò domani, prima o dopo la partita. Non mi piace molto parlare prima con altri compagni, è una questione mia.

Il Benfica sta facendo bene in attacco, ma questo porta un lavoro maggiore in difesa. Meglio David Neres di Joao Mario?

Questa è una domanda più per l’allenatore che per me. Con Joao Mario abbiamo vinto delle partite, può esserci differenza con David Neres per la sua velocità e capacità nell’uno contro uno. Dobbiamo difendere tutti al 100%, altrimenti è impossibile nel calcio di oggi. La decisione è dell’allenatore, è lui che sceglie chi gioca e chi no: bisogna domandarlo a lui.

Sei già stato decisivo in Supercoppa e campionato, ora la Champions League?

Vediamo. Qui mi sento a casa, sto passando un bel momento e posso aiutare la squadra a crescere e vincere titoli. La partita di domani sarà complicata, molto difficile, dove bisognerà mettere in campo grandissima qualità. Hanno diversi giocatori che possono decidere la partita, se non saremo al 100% ce la passeremo male.

Che effetto fa tornare in Italia?

Sarà una partita difficile, contro una squadra fatta da giocatori importanti di qualità. L’ambiente aiuta l’Inter in ogni partita, sarà una gara complicata dove bisogna dare il 100% per ottenere il risultato.

18.20 Comincia Di Maria.

18.18 In attesa dell’inizio della conferenza.

18.00 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Roger Schmidt. Il tecnico presenterà Inter-Benfica, partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza e valida per la seconda giornata del Gruppo D di Champions League. Con lui ci sarà anche Angel Di Maria. Nell’attesa leggi le dichiarazioni di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu.